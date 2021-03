Covid: Merkel, Ue diventi più autonoma su produzione vaccini

(ANSA) - BERLINO, 25 MAR - "La questione non è tanto quanto vaccino viene ordinato, ma quanto se ne possa produrre in Europa". Lo ha detto Angela Merkel che, parlando al Bundestag, ha sottolineato che l'Europa deve diventare "più indipendente" sul piano della produzione. "Questo virus con le sue varianti continuerà a tenerci occupati anche in seguito, e quindi la questione continuerà oltre questo anno". (ANSA).