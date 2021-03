Cina: Merkel, con Usa valori comuni,non identità di vedute

(ANSA) - BERLINO, 25 MAR - "Con gli Usa abbiamo valori di base comuni, questo è indiscutibile", ma in Europa "abbiamo anche i nostri interessi". Lo ha detto Angela Merkel alla stampa, a Berlino, dopo il Consiglio europeo, rispondendo a una domanda sulle esternazioni di Joe Biden sulla Cina. "La questione con la Cina è come tenere insieme valori e interessi", ha aggiunto. Per la cancelliera, "deve esserci per questo una politica europea sulla Cina". "Con gli Usa ci sono molte cose in comune, ma non c'è un'identità di vedute", ha concluso. (ANSA).