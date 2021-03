Russia: Duma approva legge che permette nuova elezione Putin

(ANSA) - MOSCA, 24 MAR - La Duma russa (la camera bassa del parlamento) ha approvato in terza lettura il un disegno di legge che permette a Vladimir Putin di candidarsi nuovamente alla presidenza. Secondo una delle disposizioni emendate della costituzione russa, i limiti del mandato presidenziale si applicano al capo di stato in carica senza considerare i suoi precedenti mandati. Questo rende Vladimir Putin eleggibile per altri due mandati presidenziali. Lo riporta la Tass. (ANSA).