Vaccini: Breton, da Ue fermezza su esportazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - "Finché tutti i produttori non avranno consegnato le dosi concordate per l'Unione europea, dovremmo essere fermi sul controllo delle esportazioni". Lo scrive su Twitter il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, che guida la task force europea sulla produzione dei vaccini. (ANSA).