Onu: Italia, impegno a chiarire morte Attanasio e Iacovacci

In occasione del suo intervento al Consiglio Diritti Umani, il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra, Amb. Gian Lorenzo Cornado, ha dichiarato che "l'Italia farà tutto il possibile, con il sostegno delle autorità congolesi, per chiarire le circostanze che, esattamente un mese fa, hanno portato alla tragica morte" dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci.

L'Ambasciatore Cornado - afferma una nota della Rappresentanza - ha quindi ribadito che "l'Italia condanna fermamente l'ignobile attacco a seguito del quale hanno perso la vita due servitori dello Stato che erano una risorsa preziosa per il nostro Paese e l'autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo".