Lavrov, Mosca e Pechino riducano dipendenza dal dollaro

(ANSA) - PECHINO, 22 MAR - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lanciato un appello in una intervista alla Cgtn, il canale in inglese della tv statate cinese Cctv, perchè Mosca e Pechino riducano la dipendenza dal dollaro Usa e dai sistemi di pagamento occidentali per ridurre le pressioni "dell'agenda ideologica dell'Occidente".

La Russia è preparata a un nuovo round di sanzioni Usa per colpire quella che Washington afferma essere stata la sua ingerenza nelle elezioni presidenziali americane del 2020, una circostanza negata dalla Russia. Lavrov ha iniziato la visita di due giorni in Cina, a stretto giro dal vertice in Alaska tra Usa e Cina. (ANSA).