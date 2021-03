'A Buckingham Palace revisione in corso sulle diversità'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Buckingham Palace ha avviato una revisione delle politiche sulle diversità nei palazzi reali, sullo sfondo delle accuse di razzismo formulate nell'esplosiva intervista di Harry e Meghan negli Stati Uniti.

Fonti reali, riferiscono Mail on Sunday e Cnn, hanno spiegato che ci sono già "politiche, procedure e programmi in atto, ma non abbiamo visto i progressi che vorremmo in termini di rappresentanza e c'è ancora molto da fare, possiamo sempre migliorare". Ed "il lavoro è in corso da un po' di tempo con il pieno sostegno della famiglia".

Nell'intervista i Sussex avevano denunciato che erano emerse preoccupazioni a palazzo sul colore della pelle del loro figlio, anche se Harry in seguito aveva chiarito che non era stata la regina e neanche il duca di Edimburgo suo consorte.

Buckingham Palace, al contrario, aveva reagito parlando di un tema "preoccupante che sarebbe stato preso molto sul serio dalla famiglia".

Il lavoro di revisione delle politiche sulla diversità viene descritto di "grande impulso" e si svolgerà in collaborazione con persone provenienti da minoranze, disabili e comunità gay e transgender. La monarchia britannica è alla ricerca di punti di vista indipendenti e sta cercando nuovi modi per affrontare tutte le questioni di diversità all'interno delle famiglie reali. Tra i possibili cambiamenti, anche la nomina di una figura di riferimento, un "capo della diversità", anche se le fonti hanno precisato che "è troppo presto" per annunciare un "piano dettagliato". (ANSA).