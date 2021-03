Putin vuole parlare con Biden di 'accuse infondate a Mosca'

(ANSA) - MOSCA, 19 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin vorrebbe discutere col suo omologo americano Joe Biden "dei temi relativi alle relazioni bilaterali, dei temi relativi al loro futuro e dei temi relativi alle costanti e infondate accuse lanciate contro la Russia in tutti i modi possibili": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a proposito del possibile dialogo online tra i due capi di Stato. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Peskov ha inoltre dichiarato che il Cremlino non condivide le dichiarazioni dell'Ue sulla responsabilità politica di Putin per i guai giudiziari dei leader dell'opposizione russa.

Il principale rivale di Putin, Alexiei Navalny, è finito dietro le sbarre non appena è tornato in Russia da Berlino, dove è stato curato dopo un avvelenamento per il quale si sospettano i servizi segreti russi. (ANSA).