Ius soli: Di Maio, tema va discusso a livello Ue

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Lo Ius soli è un tema che va discusso a livello Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista a a El Pais.

"Non sono contrario, non voglio andare contro la proposta di Enrico Letta, di cui ho stima e fiducia - afferma Di Maio - ma l'Unione europea sta progettando un patto per l'immigrazione e l'asilo, quindi quando parliamo di cittadinanza a mio avviso dobbiamo coordinarci a livello europeo". (ANSA).