Ema, Astrazeneca non può essere associato a casi trombosi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Per la commissione clinica dell'Ema il vaccino di AstraZeneca "non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi". Lo ha detto Emer Cook, direttrice dell'Ema, in conferenza stampa.

"Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più" riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca.

I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "sono inferiori" a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Lo ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza) , nella conferenza stampa dell'Ema. (ANSA).