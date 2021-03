Covid: Von der Leyen, a fianco Italia, ne usciremo insieme

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAR - "Oggi è la giornata del silenzio e del ricordo. Nella giornata nazionale italiana dedicata alle vittime del Covid, i nostri pensieri vanno a tutti quelli che ci hanno lasciato in questo anno. La famiglia europea resta al fianco dell'Italia, ne usciremo insieme". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, su Twitter, in un messaggio in italiano. (ANSA).