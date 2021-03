Covid: Germania chiuse 2300 scuole la settimana scorsa

(ANSA) - BERLINO, 18 MAR - In Germania, a causa del Covid, la settimana scorsa sono state chiuse circa 2.300 scuole. La cifra, comunque parziale, registrata su 23 mila istituti (nel Paese, includendo quelle professionali, ce ne sono 40 mila), è stata divulgata oggi dalla Conferenza dei ministri dell'Istruzione.

Circa 18.600 istituti offrono lezioni in presenza con delle limitazioni. Stando ai Laender, scrive la Dpa, la settimana scorsa c'erano 28 mila scolari in quarantena, e 4.000 risultavano colpiti dal virus (la settimana precedente erano 3000). In Germania gli scolari sono 11 milioni.

Sul fronte degli insegnanti, sono stati registrati 929 casi di Coronavirus (773 sette giorni prima), e 3300 in quarantena, sugli 870 mila complessivi. Il Robert Koch Institut ha segnalato nei giorni scorsi che il Covid si sta diffondendo in Germania in modo particolarmente veloce sotto i 15 anni. Le scuole e gli asili infantili sono rimaste chiuse a causa del lockdown dal 16 dicembre fino a metà febbraio. (ANSA).