Borrell, Putin killer? Lunga lista di assassinii in Russia

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "C'è una lunga lista di assassinii riusciti o tentati in Russia e nel caso di Navalny l'Ue ha imposto sanzioni. Le autorità russe hanno fatto azioni illegali in Ucraina e hanno un chiaro ruolo in conflitti nel nostro vicinato e il presidente della Federazione russa è responsabile per queste azioni russe". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa a Roma. Borrell ha sottolineato di non poter rispondere "con un sì o un no" se fosse d'accordo sull'uso del termine 'killer' riferito a Putin da Joe Biden. (ANSA).