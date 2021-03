Borrell, 'a Roma per parlare di Libia, Turchia e Russia'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAR - "Quella in Italia è una visita breve, ma arriva in un momento importante. Perché celebriamo il primo anniversario dell'Operazione Ue Irini," che è legata alla questione libica, "che sta andando bene. Con Guerini e Di Maio parleremo di questo, ma anche di Turchia e Russia, che saranno le questioni più importanti" di politica estera "al prossimo Consiglio europeo. "Sarà interessante vedere quale sia la posizione italiana". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'intervista all'ANSA, prima di partire per Roma.

(ANSA).