Olanda:ultimo giorno di voto, Rutte favorito, rebus alleanze

Il premier uscente olandese Mark Rutte dovrebbe con ogni probabilità essere rieletto ed ottenere un quarto mandato alle elezioni legislative che si chiudono oggi dopo tre giorni di voto. I primi exit poll sono attesi dopo le 21 quando inizierà lo spoglio delle schede.

Al potere dal 2010 il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) del premier liberale-conservatore dovrebbe ottenere intorno al 25% dei consensi, tallonato dal deputato anti-islam Geert Wilders, leader del Partito della Libertà (Pvv), all'opposizione. Ma resta il rebus della alleanze sulla futura coalizione governativa. Non si esclude un exploit dei Verdi, secondo i sondaggi Il voto sarà un test sulle politiche governative riguardo alla gestione della pandemia nei Paesi bassi dove sta sempre di più crescendo il malcontento sulle misure del coprifuoco e del lockdown.

La tre giorni di voto è stata decisa per evitare il rischio di code e folle ai seggi elettorali con il virus in agguato.

