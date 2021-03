Covid: Russia, 8.998 contagi in 24 ore,minimo dall'1 ottobre

(ANSA) - MOSCA, 17 MAR - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 8.998 nuovi casi di Covid-19, il livello più basso di contagi registrati in un giorno dal primo ottobre dello scorso anno: lo riporta il centro operativo nazionale anti coronavirus, ripreso dalla Tass.

Stando ai dati ufficiali, nel corso dell'ultima giornata 427 persone sono morte in Russia a causa del Covid, facendo salire a 93.364 il bilancio delle vittime accertate della malattia nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Nel complesso, i casi di Covid in Russia dal marzo dello scorso anno sono 4.418.436. (ANSA).