Boris Johnson, mi farò vaccinare con AstraZeneca

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - Boris Johnson ha rivelato nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni d'aver ricevuto la convocazione per vaccinarsi contro il Covid, rientrando nella fascia di età degli ultracinquantenni inserita ora nella nuova fase della campagna vaccinale britannica e di essere pronto. Riceverò la prima dose del vaccino "molto presto", ha detto il primo ministro Tory, imbeccato dalla domanda di un deputato sulla necessità di rassicurare i britannici. E "sarà certamente AstraZeneca", ha tenuto a precisare come a rispondere alla sospensione cautelare di questo siero decisa temporaneamente da alcuni Paesi Ue, ma non condivisa da Londra. (ANSA).