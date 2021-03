Ue: 'serie preoccupazioni' su stato diritto in Polonia

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - La "situazione sullo stato diritto in Polonia continua a suscitare serie preoccupazioni, vi garantisco che la Commissione" europea "è determinata a fare ricorso a tutti gli strumenti a sua disposizione per rispondere alle preoccupazioni identificate". Così il commissario Ue alla giustizia Didier Reynders nella sua audizione al Parlamento europeo sullo stato diritto in Polonia. "Continuiamo la nostra analisi, seguiamo da vicino la situazione e non esiteremo a reagire con la rigidità necessaria, usando tutti gli strumenti a nostra disposizione", ha ribadito il commissario.

"Siamo disponibili a continuare il dibattito in seno al Consiglio - ha aggiunto Reynder - abbiamo iniziato la seconda relazione annuale che sarà approvata a luglio e se necessario continueremo a introdurre procedure di infrazione, adendo la Corte di giustizia sui vari dossier una volta terminata l'analisi delle risposte fornite dalle autorità polacche".

