Nato: Stoltenberg, anche in 2020 aumenti in bilanci difesa

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "Abbiamo continuato a investire nella nostra difesa. Nonostante l'impatto economico di Covid-19, il 2020 è stato il sesto anno consecutivo di aumento della spesa per la difesa tra gli alleati europei e il Canada, con un aumento in termini reali del 3,9%". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg presentando il rapporto annuale 2020.

"Ci aspettiamo che questa tendenza continui quest'anno. Ma è assolutamente vitale mantenerla - ha aggiunto -. Perché le sfide alla sicurezza non sono scomparse". (ANSA).