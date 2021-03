Covid: Parigi, 'non in pericolo chi ha ricevuto AstraZeneca'

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - I francesi che si sono vaccinati con AstraZeneca "non sono in pericolo": lo ha detto il ministro francese della Salute, Olivier Véran, dopo la sospensione del vaccino in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui la Francia, in attesa del parere dell'Agenzia Europea del Farmaco.(ANSA).