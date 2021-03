Gb: tensioni a veglia per Sarah, Johnson si dice turbato

Il primo ministro Tory britannico Boris Johnson ha fatto sapere di essere rimasto "profondamente turbato" dalle immagini delle tensioni verificatesi sabato a Londra alla veglia per Sarah Everard, la donna rapita e uccisa (da un poliziotto secondo le indagini) mentre tornava a casa in un quartiere residenziale della capitale. Tensioni sfociate nell'intervento brutale di alcuni agenti di Scotland Yard nei confronti di alcune persone (quasi tutte donne) presenti al raduno, che era stato vietato alla vigilia dalla polizia in nome delle restrizioni legate all'emergenza Covid.

Johnson e la ministra dell'Interno, Priti Patel, secondo la Bbc, non intendono comunque togliere la fiducia alla comandante di Scotland Yard, Cressida Dick, che ieri ha chiarito di non volersi dimettere a dispetto dello sdegno generale - riecheggiato oggi da gran parte dei giornali - e alla quale la stessa Patel si è per ora limitata a chiedere un'indagine interna su quanto accaduto sabato.

Intanto Dick (le cui dimissioni sono state giudicate non necessarie pure dal leader dell'opposizione laburista Keir Starmer) è stata convocata oggi per una riunione ad hoc sul caso Everard della taskforce tecnico-governativa su criminalità e giustizia presieduta dal premier. L'obiettivo, secondo Downing Street, è quello d'individuare misure per rafforzare la sicurezza delle donne nelle strade delle città britanniche e rispondere alla protesta innescata in tutto il Regno dalla vicenda di Sarah.