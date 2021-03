Covid: Russia, 'in 3,5 milioni hanno completato il vaccino'

(ANSA) - MOSCA, 15 MAR - In Russia, 3,5 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid Sputnik V: lo ha detto il direttore del Fondo russo di Investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, secondo cui la Russia è "leader in Europa per numero di vaccinati contro l'infezione da coronavirus". Il Paese ha una popolazione di circa 145 milioni di abitanti.

"Nessun altro Paese europeo ha finora vaccinato completamente tre milioni di persone. La Russia insieme a Cina, Usa, India e Israele è tra i primi cinque Paesi al mondo per numero di persone vaccinate", ha proseguito Dmitriev, citato dalla Tass.

(ANSA).