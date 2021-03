Astrazeneca: Gentiloni, giustificate misure precauzionali

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - (Vedi servizio delle 19.26) Sui vaccini "serve rapidità non solo per l'economia ma soprattutto per la salute, ma allo stesso tempo serve certezza, quindi le misure precauzionali sono giustificate e dobbiamo aspettare la valutazione dell'Ema che darà certezza ai nostri cittadini": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni al termine dell'Eurogruppo. (ANSA).