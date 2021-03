Accordo Università del Salento-ministero Giustizia Tirana

(ANSA) - TIRANA, 15 MAR - L'Università del Salento assisterà le autorità albanesi per migliorare il loro quadro giuridico.

Oggi a Tirana, il Magnifico Rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice e la Ministra albanese della Giustizi, Etilda Gjonaj, hanno siglato un memorandum di cooperazione bilaterale.

L'accordo prevede il rafforzamento della cooperazione, specie nei settori del Diritto penale, Diritto processuale penale e Diritto penitenziario e la promozione di iniziative scientifiche e didattiche sia in Italia che in Albania, finalizzate allo studio e alla divulgazione delle rispettive legislazioni nazionali nelle materie di reciproco interesse.

"Il supporto alle istituzioni albanesi nel campo della giustizia, rimane fondamentale non soltanto perché contribuisce al consolidamento dello stato di diritto in Albania, ma anche perché, è da concreti miglioramenti nel campo dell'amministrazione della giustizia, che dipende il miglioramento del clima imprenditoriale albanese e, quindi, la capacità di attrarre maggiori investimenti dall'estero e in particolare dall'Italia", ha dichiarato l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, sottolineando che "con il completamento delle riforme nel campo del diritto penale e del diritto penitenziario, l'auspicio è di poter combattere con sempre maggiore forza ed efficacia la criminalità organizzata e la corruzione in questo Paese".

La delegazione italiana ha avuto poi colloqui con il vice ministro dell'Educazione Olti Rrumbullaku per discutere di potenziali nuove sinergie anche nel campo dell'Istruzione.

