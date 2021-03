Irlanda chiede sospensione AstraZeneca

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Le autorità sanitarie dell'Irlanda hanno chiesto al governo di sospendere vaccino AstraZeneca dopo aver analizzato nuovi dati sul farmaco forniti dall'Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. Lo riporta Skynews.

Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha precisato che non sono stati provati "collegamenti tra il vaccino anti-Covid AstraZeneca e alcuni casi che si sono verificati" di coaguli nel sangue. Tuttavia, "in base al principio di precauzione e in attesa di ricevere ulteriori informazioni si raccomanda di sospendere temporaneamente il programma di vaccinazione" con quel farmaco. (ANSA).