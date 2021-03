Germania: oggi si vota nel Baden-Württemberg e in Renania

(ANSA) - BERLINO, 14 MAR - I tedeschi sono chiamati a votare oggi in due Laender, nel Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato, aprendo così il "super anno elettorale", che vede in agenda anche le federali il 26 settembre. In entrambe le regioni si profila una sconfitta della Cdu, travolta nei giorni scorsi dallo scandalo delle mediazioni per gli acquisti delle mascherine. Stando ai sondaggi, nel Land di Stoccarda, i conservatori vanno incontro al risultato peggiore mai ottenuto nella regione, dove si affermerebbe ancora una volta il verde Winfried Kretschmann, alla guida del territorio da dieci anni.

Qui, secondo un rilevamento dell'Insa commissionato dalla Bild, gli ecologisti sono premiati dal 32% delle preferenze, mentre la Cdu di Susanne Eisenmann sarebbe al 23%. Nel Land di Magonza, la socialdemocratica Malu Dreyer, alla guida della regione da otto anni, è in testa con il 32%, mentre la Cdu, con il candidato Christian Baldauf, sarebbe al 29%. La Dreyer, che ha governato finora in una coalizione cosiddetta semaforo (con Verdi e liberali) vorrebbe andare avanti con la stessa squadra. (ANSA).