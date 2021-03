Vaccini: Francia, 10 mln ad aprile nonostante i 'dispetti'

(ANSA) - PARIGI, 13 MAR - La Francia spera di superare l'obiettivo dei 10 milioni di persone vaccinate contro il Covid-19 a metà aprile, e questo "nonostante i dispetti che ci fanno i laboratori": lo ha detto il primo ministro, Jean Castex, in visita in un centro vaccinale di Saint-Maixent-L'Ecole, nell'ovest del paese.

"Ad aprile avremo una sfida pesante da raccogliere - ha detto Castex - perché avremo molti vaccini. Ci siamo fissati l'obiettivo di 10 milioni di vaccinazioni il 15 aprile e non dispero di poterlo superare. Ma - ha detto poco dopo la diffusione della notizia dei nuovi rinvii di AstraZeneca nelle forniture - bisogna essere prudenti, visto che i laboratori ci fanno qualche dispetto nel rispettare i termini di consegna.

Bisogna adattarsi". (ANSA).