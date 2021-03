Vaccini: anche la Bulgaria sospende AstraZeneca

(ANSA) - SOFIA, 12 MAR - In Bulgaria il premier Boyko Borissov ha ordinato oggi di sospendere la somministrazione del vaccino anticovid di AstraZeneca, "finché l'Agenzia europea per i medicinali non avrà dissipato con una dichiarazione scritta ogni dubbio sulla sua sicurezza". La decisione di Sofia è giunta all'indomani di misure analoghe da parte di altri Paesi europei a causa di reazioni gravi nelle persone immunizzate con tale vaccino. (ANSA).