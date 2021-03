Sannino, con Biden è ripreso il dialogo tra Ue e Usa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Con l'arrivo di Joe Biden alla presidenza degli Usa "c'è stata una ripresa di un dialogo" con l'Unione europea "che si era fermato negli anni precedenti". Lo ha detto l'ambasciatore Stefano Sannino, da gennaio segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna Ue (Seae), ad un Forum ANSA.

"Per dialogare - ha aggiunto - bisogna essere in due ed è quello che si era un po' perso durante il periodo di Trump in cui l'Ue era vista un po' come un nemico e questo non ha aiutato. L'amministrazione Biden ha recuperato questo dialogo".

(ANSA).