Spagna, i rider saranno considerati dipendenti

Il governo spagnolo e le parti sociali hanno raggiunto un accordo per introdurre nel codice del lavoro una "presunzione di lavoro salariato" per i rider che consegnano pasti a domicilio per piattaforme come Deliveroo o UberEats. Lo ha annunciato giovedì il ministero del Lavoro.

Queste persone "ora sono dipendenti e potranno beneficiare di tutte le tutele" derivanti da questo status, ha annunciato il ministro del Lavoro Yolanda Diaz, sottolineando che la Spagna è stata "il primo Paese Ue a legiferare in materia".