Media, Harry ha ricevuto 13 mln dollari eredità Lady Diana

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Il principe Harry ha ricevuto 13 milioni di dollari dall'eredità della madre, Lady Diana. Lo scrive il New York Post. In particolare il lascito di Diana era di quasi nove milioni di dollari ma è cresciuto negli anni grazie a degli investimenti. Secondo il volere della defunta principessa del Galles, sia Harry che William avrebbero ricevuto l'eredità una volta compiuti i 25 anni di età.

Durante l'intervista a Oprah Winfrey, Harry aveva detto di essere stato tagliato fuori dal sostengo finanziario della corona inglese dopo la decisione sua e di Meghan di non essere più parte attiva della famiglia reale. E' stato grazie ai soldi lasciati da Diana che la coppia ha potuto acquistare la villa a Santa Barbara in California dove attualmente risiede. (ANSA).