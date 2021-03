Ema,non ci sono rischi maggiori di coaguli per i vaccinati

(ANSA-AFP) - ROMA, 11 MAR - Il rischio di coaguli di sangue non è maggiore nelle persone vaccinate. Lo ha riferito l'Ema, nel giorno in cui diversi Paesi europei, tra cui Danimarca, Islanda e Norvegia, hanno sospeso in via cautelare la somministrazione del farmaco AstraZeneca. (ANSA-AFP).