Covid: Air Serbia tra le prime a testare il pass della IATA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - Air Serbia sarà una delle prime compagnie aeree in Europa a testare l'app IATA Travel Pass, una sorta di passaporto sanitario digitale, con la collaborazione dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA). Ad annunciarlo è la compagnia aerea serba in un comunicato.

La prima fase di test dell'app che inizierà ad aprile "si svolgerà sui voli Air Serbia tra Belgrado e Zurigo, durerà diverse settimane e i passeggeri saranno invitati a partecipare".

"Lo IATA Travel Pass, si legge nella nota, consentirà ai passeggeri di memorizzare e gestire i dati relativi ai risultati dei test Covid-19 sui loro telefoni, nonché di condividere il loro stato verificato con la compagnia aerea in modo sicuro e protetto prima di arrivare in aeroporto".

"Il passaporto digitale IATA fornirà anche informazioni aggiornate sulle normative sanitarie aggiornate relative al Covid, spiega l'azienda", in modo che i passeggeri possano verificare se i requisiti di ingresso richiesti dallo Stato di destinazione sono soddisfatti, ricevendo "un'etichetta di viaggio verde". (ANSA).