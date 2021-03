Vaccini: Portogallo approva AstraZeneca per gli over 65

(ANSA) - LISBONA, 10 MAR - Il Portogallo, seguendo una serie di altri Paesi europei, ha approvato il vaccino Covid-19 di AstraZeneca per le persone di età pari o superiore a 65 anni. Lo ha dichiarato l'autorità sanitaria nazionale della DGS. "Questa decisione tiene conto dei dati pubblicati negli ultimi giorni che indicano che il vaccino AstraZeneca-Oxford è efficace per le persone di età superiore ai 65 anni", ha affermato l'autorità in una nota.

Il vaccino di fabbricazione anglo-svedese era stato precedentemente approvato in Portogallo per tutti gli over 18, ma "preferibilmente" per le persone di età inferiore ai 65 anni.

Il governo mira a vaccinare il 70 per cento della popolazione entro l'estate. In lockdown da metà gennaio, il Portogallo ha registrato un forte calo del numero di nuovi contagi dopo un picco di quasi 16.500 casi giornalieri il 28 gennaio scorso. Il Paese con 10 milioni di abitanti ha registrato 30 nuovi decessi e 847 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (ANSA).