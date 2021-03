Ue, da BioNTech-Pfizer altri 4 milioni di dosi a marzo

"Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un'azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni di dosi di vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Ciò aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti", ha aggiunto.