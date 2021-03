Meghan presenta protesta formale a Itv per frasi Morgan

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Meghan Markle ha presentato a Itv una protesta formale contro il conduttore Pierce Morgan che ieri ha lasciato l'emittente dopo aver commentato negativamente l'intervista dei Sussex a Oprah Winfrey. Lo riporta la Cnn.

La protesta, secondo la rete Usa, riguarderebbe l'impatto che i commenti di Morgan potrebbero avere su altri e come rischiano di diminuire la serieta dei temi della salute mentale. Non investirebbe invece la natura personale dell'attacco del conduttore.

Morgan, che in diretta aveva messo in dubbio che Meghan avesse nutrito pensieri suicidi, si e' dimesso ieri dal programma "Good Morning Britain" e Itv, ha confermato la rete, "ha accettato la sua decisione". (ANSA).