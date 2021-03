Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - E' stato arrestato l'uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ha lasciato l'agente in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Lo riferisce iefimerida.gr.

Secondo le fonti del giornale, si tratterebbe di un trentenne greco di origini irachene.

Intanto, aggiunge iefimerida, sono scattate le accuse contro i 16 arrestati nei tafferugli: per uno di loro quella di tentato omicidio.

Gli scontri si sono verificati ieri durante una protesta di circa 5.000 persone contro la violenza della polizia, nata da un video, diventato virale, che mostra un agente che picchia un uomo con un manganello durante un pattugliamento per verificare il rispetto delle restrizioni anti-Covid, domenica scorsa. I manifestanti hanno lanciato pietre e molotov contro una stazione di polizia e gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e cariche. (ANSA).