Ema, decesso in Austria non legato al vaccino AstraZeneca

(ANSA-AFP) - L'AJA, 10 MAR - Il vaccino AstraZeneca non ha provocato la morte di un'infermiera in Austria. Lo ha reso noto l'Ema, sulla base di un'indagine preliminare. "Al momento non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste condizioni, che non sono elencate come effetti collaterali di questo vaccino", ha detto in un comunicato l'Agenzia europea del farmaco, riferendosi anche al caso di un'altra infermiera ricoverata in ospedale dopo la vaccinazione. Nei giorni scorsi Vienna aveva sospeso la somministrazione del farmaco anglo-svedese dopo questi due casi sospetti. (ANSA-AFP).