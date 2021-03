A Strasburgo vasto incendio in un'azienda informatica

(ANSA) - STRASBURGO, 10 MAR - Un grande incendio ha colpito un edificio della società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo: lo ha annunciato la prefettura del Basso Reno. L'incendio, scoppiato intorno all'1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco.

La prefettura ha escluso che ci siano state vittime. "Tutti sono sani e salvi", ha twittato Octave Klaba, il fondatore di OVHcloud. I vigili del fuoco hanno lavorato per impedire che l'incendio, che si è diffuso attraverso un edificio di 4 piani che ospitava i server, si propagasse ad altri edifici.

Nonostante una grande nuvola di fumo, non è stato rilevato alcun inquinamento tossico nel sito industriale. (ANSA).