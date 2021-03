Vaccini: Michel, non lasciamoci ingannare da Russia e Cina

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - "Non dovremmo lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia, regimi con valori meno desiderabili dei nostri, che organizzano operazioni molto limitate ma ampiamente pubblicizzate per fornire vaccini ad altri": lo scrive il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nella sua newsletter settimanale. "Secondo i dati disponibili, questi Paesi hanno somministrato la metà delle dosi per 100 abitanti rispetto all'Unione europea. E l'Europa non utilizzerà i vaccini per scopi di propaganda. Promuoviamo i nostri valori", aggiunge Michel. (ANSA).