Francia: Macron, desecretati archivi su guerra d'Algeria

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di facilitare l'accesso agli archivi segreti da oltre 50 anni, in particolare quelli sulla guerra d'Algeria, così come auspicato dal rapporto commissionato allo storico Benjamin Stora.

Il capo dello Stato "ha preso la decisione di permettere ai servizi degli archivi di Stato di procedere da domani alla desecretazione dei documenti coperti dal segreto-Difesa nazionale, fino ai dossier riguardanti l'anno 1970 compreso". E' quanto si legge in un comunicato dell'Eliseo.