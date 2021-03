Fonti Ue, produzione Sputnik in Italia irrilevante

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - L'annuncio dell'avvio della produzione del vaccino russo Sputnik in un impianto in Italia "non cambia la nostra strategia" ma "dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea". E' quanto riferiscono fonti Ue. L'intesa "è irrilevante" per la strategia Ue ma "anche per l'Italia" perché, spiegano le fonti, dal momento in cui inizierà la produzione dello Sputnik a quando il vaccino sarà disponibile per la popolazione passeranno mesi e si arriverà probabilmente alla fine dell'anno, quando l'Ue avrà raggiunto una capacità produttiva di dosi tra i 2 e 3 miliardi l'anno. (ANSA).