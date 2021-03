Covid: Mosca, oltre il 40% dei residenti ha gli anticorpi

(ANSA) - MOSCA, 08 MAR - Più del 40% dei moscoviti ha gli anticorpi contro il coronavirus. Lo ha detto la vice sindaco della capitale per lo sviluppo sociale Anastasia Rakova.

"Misuriamo sistematicamente il livello d'immunità della popolazione e ad oggi in media il 42%-43% dei moscoviti ha gli anticorpi", ha detto Rakova in un'intervista al canale televisivo Russia-24 (VGTRK), aggiungendo che più di 1 milione di persone a Mosca ha ufficialmente contratto l'infezione da coronavirus.

Dunuqe "il campione oggettivo che ha davvero bisogno di essere vaccinato" contro COVID-19 "non è così grande", ha notato. Oggi è stato riferito che più di 700.000 persone sono state vaccinate contro il coronavirus a Mosca. Lo riporta Interfax. (ANSA).