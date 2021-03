Svizzera al voto su referendum anti-burqa

(ANSA) - GINEVRA, 7 MAR - Gli elettori svizzeri si pronunciano oggi sul divieto del velo integrale. Il referendum "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso" , o iniziativa anti-burqa, come è stata chiamata, vuole vietare la dissimulazione del volto negli spazi pubblici ed è stata promossa da numerosi rappresentanti del partito Unione democratica di centro (UDC/destra conservatrice).

Stando agli ultimi sondaggi l'esito del voto appare in bilico. Il Sì sembra prevalere, ma il sostegno al testo, osteggiato dal governo e dalla maggioranza del parlamento si è eroso durante la campagna ed i favorevoli sono ora al 49%, il 47% degli intervistati è contrario e il 4% è ancora indeciso.

Le urne chiudono alle ore 12 e le prime tendenze sono attese nel pomeriggio. Trattandosi di una modifica costituzionale per essere approvata l'iniziativa popolare dovrà ottenere la doppia maggioranza del popolo e dei cantoni.

Altre due questioni sono oggi in votazione a livello federale, un decreto federale sull'Accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia e una Legge federale sui servizi di identificazione elettronica. (ANSA).