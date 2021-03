Prof decapitato, la 13enne che lo accusò ha mentito

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - Fu una bugia: la studentessa che denunciò Samuel Paty per averla fatta uscire dalla classe, in quanto musulmana, prima di mostrare le caricature di Charlie Hebdo, mentì. Disse al padre quella bugia - all'origine della bufera che si scatenò negli ambienti radicalizzati e che sfociò nella decapitazione del professore ad opera di un terrorista di origine cecena - perché non voleva confessargli che lei in classe non ci aveva neppure messo piede, come molte altre volte.

Lo riporta Le Parisienne sulla base delle deposizioni rilasciate dalla giovane alla polizia. (ANSA).