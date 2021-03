Francia: cade elicottero a Deauville, muore figlio Dassault

(ANSA) - PARIGI, 07 MAR - E' morto oggi a 69 anni, in un incidente di elicottero non lontano da Deauville, in Normandia, Olivier Dassault, figlio dell'industriale dell'aeronautica e degli elicotteri Serge Dassault. Lo si è appreso da diverse fonti ufficiali in Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha reso omaggio alla memoria di Olivier Dassault, che era deputato della destra dei Republicains.

Olivier Dassault "amava la Francia - ha scritto Macron in un tweet - capitano d'industria, deputato, amministratore locale, comandante in aviazione: durante tutta la sua vita ha sempre servito il nostro paese, valorizzandone le qualità. La sua morte improvvisa è una grande perdita".

Olivier Dassault era figlio dell'industriale, uomo d'affari, politico e miliardario, Serge Dassault, scomparso nel 2018 e a sua volta figlio di Marcel Dassault, ingegnere e fondatore dell'impero di famiglia.

Il patrimonio di Olivier Dassault, dei suoi due fratelli e della sorella è valutato in circa 5 miliardi di euro ciascuno.

(ANSA).