Cipro, turisti britannici benvenuti da maggio, se vaccinati

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - A partire dal primo maggio, l'isola di Cipro sarà pronta ad accogliere i turisti britannici, purché siano vaccinati, anche se in realtà le restrizioni ai viaggi dalla Gran Bretagna saranno ancora in vigore per almeno un altro paio di settimane. Il vice ministro del turismo di Cipro, Savvas Perdios, ha affermato che il paese consentirà ai britannici a cui sono stati somministrati vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) il diritto di entrare senza la necessità di un test negativo o di quarantena, riferisce Bbc news online, notando però che ancora non è chiaro come sarà richiesto ai turisti di dimostrare di aver ricevuto entrambe le dosi di siero.

I turisti britannici costituiscono il gruppo più numeroso di visitatori dell'isola. Nel 2019 hanno fatto registrare oltre un milione di presenze, secondo l'Office for National Statistics.

(ANSA).