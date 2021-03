Oms, contagi in aumento in Europa dopo sei settimane in calo

(ANSA) - COPENHAGEN, 04 MAR - "I casi di Covid sono in aumento in Europa dopo sei settimane di calo". Lo afferma l'Oms.

"La scorsa settimana - ha detto il responsabile per l'Europa Hans Kluge in una conferenza stampa - i nuovi casi di Covid-19 in Europa sono aumentati del 9% a poco più di un milione. Ciò pone fine a un promettente calo di sei settimane nei nuovi casi, con più della metà della nostra regione con un numero crescente di nuovi contagi". (ANSA).