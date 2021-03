Meghan, il Palazzo 'perpetua falsità' su di me e Harry

Meghan Markle ipotizza che Buckingham Palace stia "perpetuando falsità" su di lei e suo marito, il principe Harry, e non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro sulla sua decisone di far sentire la propria voce. Lo riportano i media internazionali.

"Non so come potrebbero aspettarsi che dopo tutto questo tempo possiamo restare in silenzio se c'è un ruolo attivo da parte della 'Firm' nel perpetuare falsità su di noi ", ha detto la duchessa di Sussex riferendosi alla famiglia reale, nel corso di un'intervista con Oprah Winfrey, di cui la CBS ha diffuso un'anticipazione ieri sera.

L'anticipazione è stata rilasciata dopo che Buckingham Palace ha reso noto che avvierà indagini interne sulle denunce - rilanciate ieri dal Times - di ex funzionari al servizio nel 2018 dei duchi di Sussex a proposito di presunti atteggiamenti di bullismo attribuiti all'epoca alla stessa Markle.