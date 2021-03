Gb: Filippo sottoposto a piccolo intervento al cuore

Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta, è stato sottoposto ieri "con successo" a un piccolo intervento cardiaco presso il St Bartholomew's Hospital di Londra. Lo ha reso noto Buckingham Palace facendo riferimento a "una procedura", non a una operazione vera è propria e precisando che Filippo - a cui fu impiantato uno stent nel 2011 - resterà ricoverato per un periodo indeterminato.

"Il Duca di Edimburgo - recita una nota - è stato sottoposto con successo a una procedura al cuore per una preesistente condizione. Sua Altezza Reale resterà in ospedale per terapia, riposo e recupero per un certo numero di giorni".